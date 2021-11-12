Медвежий угол

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Дочь поинтересовалась о жизни в СССР. В ответ сравнил «застой Брежнева» и Россию при Путине. Сам удивился

Дочь поинтересовалась о жизни в СССР. В ответ сравнил «застой Брежнева» и Россию при Путине. Сам удивился

автор - Данила Антошин Причиной сравнения стал вопрос дочери. Она спросила – почему я порой с ностальгией вспоминаю жизнь при «дорогом Леониде Ильиче».

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Комментарии
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Сергей Шилов
Я бы так сказал, хотели капитализм-получите.
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20 час.
Mikhail Yurievitch
Ирина Дубровина
На улице предлагали? Как нынешние зазывалы? А как же очереди, оставшиеся с тех времён не успевших получить?
В СССР с квартирами было труднее чем сегодня, но на улице человек не оказывался и с голоду не умирал как в США.
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17 час.
евгений начис
сколько можно сравнивать не сравнимое? Разные государства Союз и Россия,разное время,другое население...Чтобы двигаться вперед смотри в перед,а не назад!
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14 час.

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