Дочь поинтересовалась о жизни в СССР. В ответ сравнил «застой Брежнева» и Россию при Путине. Сам удивился

Я бы так сказал, хотели капитализм-получите.

Mikhail Yurievitch

Ирина Дубровина На улице предлагали? Как нынешние зазывалы? А как же очереди, оставшиеся с тех времён не успевших получить?

В СССР с квартирами было труднее чем сегодня, но на улице человек не оказывался и с голоду не умирал как в США.