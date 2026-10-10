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Тульские новости

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«Включилась магия Аленичева»: Дмитрий Аполоник о матче «Арсенала»

«Включилась магия Аленичева»: Дмитрий Аполоник о матче «Арсенала»

В первом матче после возвращения Дмитрия Аленичева «Арсенал» обыграл костромской «Спартак» со счётом 3:2, отыгравшись после того, как соперник сравнял счёт 2:2 к перерыву.

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