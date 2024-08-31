Первое золото на Паралимпийских играх завоевал петербуржец Андрей Калина

Он победил на соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров Первую золотую медаль на XVII Паралимпийских летних играх в Париже завоевал петербургский пловец Андрей Калина, рассказали в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.