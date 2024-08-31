НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    картины? а у этого копировальщика есть картины? кроме копий фотографий НИЧЕГО!!!  ....причём копий корявых...Губернатор Алекса...
  • Evgenija Palette
    Сняли прямо с языка.  Это Беглов о мигрантах заботится... Что делать-то ЖИДЫ ОТНИМАЮТ У НАС РОДИНУ? Вон, поляк обещае...В Красногвардейск...
  • Галина Друзина
    Мараторий надо было вводить ещё лет 10 назад, но и сейчас может ещё не поздно, но опять одни разговоры, а пока суть д...Политик Сергей Ми...

Первое золото на Паралимпийских играх завоевал петербуржец Андрей Калина

Первое золото на Паралимпийских играх завоевал петербуржец Андрей Калина

Он победил на соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров Первую золотую медаль на XVII Паралимпийских летних играх в Париже завоевал петербургский пловец Андрей Калина, рассказали в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх