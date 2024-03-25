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Ротенберг о задержке шайбы в конце игры: «Все видят и понимают. Город, который нам доверяет. Спонсоры и акционеры. Когда команда ослаблена, влияют околохоккейные факторы»

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

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