Северодвинца осудят за покушение на убийство шести человек

29-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство шести человек по мотивам национальной и религиозной ненавистиПо данным следствия, 7 сентября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый подъехал на автомобиле во двор дома № 16 по улице Советских Космонавтов, где находилась компания из шести ранее незнакомых ему людей.