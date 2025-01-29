Северодвинца осудят за покушение на убийство шести человек

29-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство шести человек по мотивам национальной и религиозной ненавистиПо данным следствия, 7 сентября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый подъехал на автомобиле во двор дома № 16 по улице Советских Космонавтов, где находилась компания из шести ранее незнакомых ему людей.
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