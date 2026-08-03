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Шесть браков, Чернобыль и три клинические смерти: как сейчас живет звезда «Улиц разбитых фонарей» Алексей Нилов

Для миллионов зрителей Алексей Нилов ассоциируется со сдержанным капитаном Лариным из «Улиц разбитых фонарей».

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