La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

У Италии богатая история. Все течет, все изменяется, но если в Италии и есть что-то неизменное и вечное, так это идея la dolce vita – сладкой жизни удовольствий, которую режиссер Федерико Феллини воплотил в жизнь на экране со всей присущей ему чувственностью и иронией.
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