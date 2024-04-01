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Леброн Джеймс рассказал о своих планах на пенсию

Леброн Джеймс рассказал о своих планах на пенсию

Баскетболист признался, что не собирается ещё долго играть.фото: nba.com/lakers--> Баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не собирается долго оставаться профессиональным игроком.

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