Леброн Джеймс рассказал о своих планах на пенсию

Баскетболист признался, что не собирается ещё долго играть.фото: nba.com/lakers--> Баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не собирается долго оставаться профессиональным игроком.
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