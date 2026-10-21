Безопасной дозы алкоголя не существует, заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов «То есть даже небольшие количества — это признанный канцероген, и риск рака пищевода, груди, печени, кишечника растет с каждой дозой.