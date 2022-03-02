Байден обвинил РФ в «изначальном планировании» спецоперации на Украине

Россия не приняла попытки дипломатического решения проблемы безопасности в Европе, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине, заявил 1 марта президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием к конгрессу.
Россия не приняла попытки дипломатического решения проблемы безопасности в Европе, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине, заявил 1 марта президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием к конгрессу.
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