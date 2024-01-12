Астраханский заповедник вошёл в президентский проект «Дикая природа России»

В этом году астраханской заповедной зоне исполнится 105 лет. Президент России Владимир Путин объявил о запуске федерального сайта «Дикая природа России», куда вошли заповедники и национальные парки страны.
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