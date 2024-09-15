В Госдуме готовы приостановить дела против участников СВО на стадии суда

Включить законопроект о возможном освобождении от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы для рассмотрения в первом чтении постановил совет ГД РФ, говорится в решении, опубликованном 13 сентября в официальной базе данных парламента.