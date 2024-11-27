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Исследователь Адамс: Запад так и не понял, что представляет собой «Орешник»

Исследователь Адамс: Запад так и не понял, что представляет собой «Орешник»

Западные страны до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника». Такое заявление сделал американский научный исследователь Майк Адамс на своей странице в социальной сети Х* (бывшая Twitter).

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