Исследователь Адамс: Запад так и не понял, что представляет собой «Орешник»

Западные страны до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника». Такое заявление сделал американский научный исследователь Майк Адамс на своей странице в социальной сети Х* (бывшая Twitter).
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