Роскомнадзор поручит блокировку сайтов ИИ. Реестр запрещенной информации станет умнее

Роскомнадзор будет вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать и ускорить процесс блокировкиКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию паспорта программы цифровой трансформации Роскомнадзора, ведомство планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением ИИ.