Роскомнадзор поручит блокировку сайтов ИИ. Реестр запрещенной информации станет умнее

Роскомнадзор будет вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать и ускорить процесс блокировкиКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию паспорта программы цифровой трансформации Роскомнадзора, ведомство планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии