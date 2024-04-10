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Роскомнадзор поручит блокировку сайтов ИИ. Реестр запрещенной информации станет умнее

Роскомнадзор поручит блокировку сайтов ИИ. Реестр запрещенной информации станет умнее

Роскомнадзор будет вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать и ускорить процесс блокировкиКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию паспорта программы цифровой трансформации Роскомнадзора, ведомство планирует с 2024 года формировать и вести реестр заблокированных сайтов с применением ИИ.

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