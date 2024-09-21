Франция: на пути к экономической рецессии

Экономические тенденции, развивающиеся во Франции с момента кризиса 2008 года, получили значительный импульс с приходом к власти в республике партии Эммануэля Макрона в 2017 году, структура внутренней и внешней политики которой планомерно и последовательно ведет страну к экономической рецессии.