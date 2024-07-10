Марочко: Российские войска отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском Российские войска продолжают оказывать давление на подразделения ВСУ в Харьковской области, и не только в прилегающих к ЛНР районах.
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Марочко: Российские войска отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском Российские войска продолжают оказывать давление на подразделения ВСУ в Харьковской области, и не только в прилегающих к ЛНР районах.
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