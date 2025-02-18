Во Владимирской области полицейские задержали пятерых подозреваемых в совершении особо крупной кражи автомобильных колес

В феврале в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру обратился 45-летний житель Суздальского района с заявлением о том, что неизвестные похитили в общей сложности 31 запасное автомобильное колесо с новых тягачей, припаркованных на одной из крупных стоянок, расположенных в областном центре.