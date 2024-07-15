В Kingdom Come: Deliverance 2 будет реалистичная мини-игра о кузнечном деле В сиквеле рол...

В Kingdom Come: Deliverance 2 будет реалистичная мини-игра о кузнечном делеВ сиквеле ролевой игры Kingdom Come: Deliverance игрокам снова предстоит взять под свой контроль Индржиха, сына простого кузнеца, который оказался в эпицентре военного сопротивления тирании Сигизмунда.
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