В Kingdom Come: Deliverance 2 будет реалистичная мини-игра о кузнечном деле В сиквеле рол...

В Kingdom Come: Deliverance 2 будет реалистичная мини-игра о кузнечном делеВ сиквеле ролевой игры Kingdom Come: Deliverance игрокам снова предстоит взять под свой контроль Индржиха, сына простого кузнеца, который оказался в эпицентре военного сопротивления тирании Сигизмунда.