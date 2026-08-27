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Живая Кубань

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Мать избила дочь-инвалида на камеру в подъезде — Бастрыкин взял дело на контроль

Мать избила дочь-инвалида на камеру в подъезде — Бастрыкин взял дело на контроль

Мать избила дочь-инвалида на камеру в подъезде — Бастрыкин взял дело на контрольВ Ярославле следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, по данным правоохранителей, систематически применяла насилие к своей дочери, имеющей инвалидность.

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