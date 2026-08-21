Сила в правде
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Сила в правде

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Цифровой поворот в спорте: как платформа для тренеров меняет подход к подготовке атлетов

Цифровой поворот в спорте: как платформа для тренеров меняет подход к подготовке атлетов

Цифровые сервисы кардинально меняют подход к управлению тренировками в циклических видах спорта. Разбираем, как современные платформы помогают тренерам автоматизировать рутину, синхронизировать данные с гаджетами и выводить аналитику прогресса на новый уровень.

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