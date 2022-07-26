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Экс-тренер «Волгаря» Учуров отстранен на пять лет. Причина – ставки

Комитет по этике Российского Футбольного Союза принял решение отстранить на пять лет от футбольной деятельности бывшего тренера-селекционера астраханского «Волгаря» Эдуарда Учурова за участие в азартных играх, говорится в сообщении организации.

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