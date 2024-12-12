Кубок Первого канала. «Россия 25» против сборной мира КХЛ, Беларусь сыграет с Казахстаном

Беларусь сыграет с Казахстаном, «Россия 25» будет противостоять сборной мира КХЛ. Кубок Первого канала Беларусь – Казахстан – 14:30 «Россия 25» – сборная мира КХЛ – 18:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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