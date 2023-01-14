Глава ивановского УФАС находится в тяжелом состоянии после аварии на снегоходе

Руководитель управления ФАС по Ивановской области Александр Боровков получил серьезные травмы после столкновения снегоходов, в результате которого погиб его друг, 48-летний гендиректор строительной компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров.
Руководитель управления ФАС по Ивановской области Александр Боровков получил серьезные травмы после столкновения снегоходов, в результате которого погиб его друг, 48-летний гендиректор строительной компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров.
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