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Глава ивановского УФАС находится в тяжелом состоянии после аварии на снегоходе

Глава ивановского УФАС находится в тяжелом состоянии после аварии на снегоходе

Руководитель управления ФАС по Ивановской области Александр Боровков получил серьезные травмы после столкновения снегоходов, в результате которого погиб его друг, 48-летний гендиректор строительной компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров.

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