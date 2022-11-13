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Жорди Альба: «Луис Энрике – лучший тренер мира»

Жорди Альба считает Луиса Энрике лучшим тренером мира. – Что вы можете сказать об отношении Луиса Энрике к себе? Он всегда вызывает вас в сборную, хоть вы и стали реже играть за «Барселону».

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