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Мой самый любимый способ закатки огурцов: банки одна за другой быстро уходят под одеяло

Мой самый любимый способ закатки огурцов: банки одна за другой быстро уходят под одеяло

Существует способ превратить ведро свежих огурцов в стопку закатанных банок за считанные минуты – и эти банки пустеют быстрее остальных зимних запасов.

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