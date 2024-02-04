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Закон, порядок, государство

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На Камчатке гранатомётчики морской пехоты Тихоокеанского флота освоят опыт СВО в рамках стартовавшего сбора

На Камчатке гранатомётчики морской пехоты Тихоокеанского флота освоят опыт СВО в рамках стартовавшего сбора

Расчёты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических станковых АГС-17 «Пламя» отрабатывают скрытное перемещение, оборудование и маскировку позиций, а также выполняют стрельбы по неподвижным и движущимся целям.

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