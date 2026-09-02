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"Никаких фото". В сети обсуждают возможные требования Меган Маркл и принца Гарри к школе, где будут учиться их дети

"Никаких фото". В сети обсуждают возможные требования Меган Маркл и принца Гарри к школе, где будут учиться их дети

В сети обсуждают возможные требования вернувшихся в Великобританию Меган Маркл и принца Гарри к школе, где будут учиться их дети, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет.

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