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Газета.ру

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NY Post: число случаев рака у выживших при терактах 9/11 превысило 57 тысяч

NY Post: число случаев рака у выживших при терактах 9/11 превысило 57 тысяч

Более 57 тыс. случаев рака были зарегистрированы среди участников программы медицинской помощи людям, пострадавшим в результате терактов 11 сентября 2001 года и последствий работы на месте катастрофы.

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