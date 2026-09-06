NY Post: число случаев рака у выживших при терактах 9/11 превысило 57 тысяч

Более 57 тыс. случаев рака были зарегистрированы среди участников программы медицинской помощи людям, пострадавшим в результате терактов 11 сентября 2001 года и последствий работы на месте катастрофы.
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