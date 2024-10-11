Съемки в декорациях, фестиваль вкусов и мастер-классы: что приготовил кинопарк «Москино» на эти выходные

Грядущие выходные в кинопарке «Москино» пройдут в киноформате. 12 и 13 октября москвичи смогут присоединиться к постановочным съемкам, посетить разнообразные мастер-классы и продегустировать необычные блюда на фестивальных площадках «Золотой осени».
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