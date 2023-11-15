Комтрансу Петербурга вручили награды за вклад в сохранение экологии

Северная столица является лидером по количеству автобусов на природном газе. Комитет по транспорту Петербурга получил дипломом победителя за лучший проект по снижению вредных выбросов в рамках «Экологической недели» в Москве.
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