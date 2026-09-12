БРИКС назвал Глобальный Юг ключевой силой позитивных перемен

На саммите БРИКС в Нью-Дели, проходящем 12-13 сентября, объединение подчеркнуло значимость Глобального Юга как движущей силы перемен, особенно на фоне текущих мировых вызовов, таких как изменения в экономике, климате и технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Одного Starlink м...
- Худший сценарий с...
- Худший сценарий с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым