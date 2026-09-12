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Царьград

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БРИКС назвал Глобальный Юг ключевой силой позитивных перемен

БРИКС назвал Глобальный Юг ключевой силой позитивных перемен

На саммите БРИКС в Нью-Дели, проходящем 12-13 сентября, объединение подчеркнуло значимость Глобального Юга как движущей силы перемен, особенно на фоне текущих мировых вызовов, таких как изменения в экономике, климате и технологии.

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