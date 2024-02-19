Военный аналитик Дунсюй: битва за Авдеевку показала нехватку сил у ВСУ

РИАМО - 19 фев. Битва российских военных с ВСУ в Авдеевке показала, что у Киева недостаточно ресурсов для противодействия ВС РФ на поле боя, заявил китайский военный аналитик Вэй Дунсюй в беседе с Global Times.
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