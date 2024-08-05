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Тест на логику: сможете быстро сказать, какое время показывают часы?

Тест на логику: сможете быстро сказать, какое время показывают часы?

Занимательные задачи на логику, внимательность или образное мышление помогают держать мозг в тонусе. Решайте их регулярно, чтобы задействовать разные области мозга и повысить шансы избежать деменции в старости.

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