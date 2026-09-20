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Царьград

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Росстандарт включил 60 умных устройств в ОКПД 2 для контроля

Росстандарт включил 60 умных устройств в ОКПД 2 для контроля

Росстандарт и АНО "Умный дом МКД" добавили более 60 умных устройств в ОКПД 2. Это позволит контролировать их производство и импорт, а также снизить объемы контрафактной продукции.

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