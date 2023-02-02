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Бостонский болбой рассмешил скамейку «Селтикс», когда чуть не помешал атаке «Нетс»

Бостонский болбой рассмешил скамейку «Селтикс», когда чуть не помешал атаке «Нетс»

Во время матча «Бостон» – «Бруклин» случился забавный момент с участием болбоя. В четвертой четверти вытиравший площадку человек совершил ускорение, чтобы не помешать неожиданной атаке совершивших перехват «Нетс».

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