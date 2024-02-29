Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вышла замуж за таджика не зная об этом. Как в Екатеринбурге незаконно легализовали тысячи мигрантов

Вышла замуж за таджика не зная об этом. Как в Екатеринбурге незаконно легализовали тысячи мигрантов

Арт-видео.инфо Мы видим, как мигранты ищут способы остаться в России и фиктивные браки являются для них одним из самых выгодных.

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Комментарии
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виктор климахин
сука    продалась   черножопым   шакалам   свои   парни    противные   черножопые   лучше   Россиян   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ   И   ПРОДАЖНЫХ   ЧИНОВНИКОВ   ОЛИГАРХОВ   ПОЛИЦАЕВ   И   КТО   МЕНЯЕТ   СВОИХ    НА   БАСМАЧЕЙ
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15 час.
Валерий Дюков
вот когда горант начнёт их судить за измену Родины военным трибуналом такого от чинуш больше нистанет, они знают военный трибунал судит за измену приговор один вышка, а судьи щас наши это куклы делают что скажут.......
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14 час.
Валерий Вадимов
эта пидарсня  не только там...она везде,питер наводнён,масквабад.в ростове полным составом арестовали фсин....гнилая рыбья башка сидит в кремлёвских башнях...поэтому эта зараза всероссийская..кто-то делает бабло.попутно и хаос и сумятицу вносят поведение мигрантов....ржа изнутри страны
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13 час.

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