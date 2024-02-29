виктор климахин сука продалась черножопым шакалам свои парни противные черножопые лучше Россиян УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ И ПРОДАЖНЫХ ЧИНОВНИКОВ ОЛИГАРХОВ ПОЛИЦАЕВ И КТО МЕНЯЕТ СВОИХ НА БАСМАЧЕЙ

Валерий Дюков вот когда горант начнёт их судить за измену Родины военным трибуналом такого от чинуш больше нистанет, они знают военный трибунал судит за измену приговор один вышка, а судьи щас наши это куклы делают что скажут.......