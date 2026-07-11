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Несекретные материалы

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Дроны против танкеров: цена ночной атаки на Таганрогский залив

Дроны против танкеров: цена ночной атаки на Таганрогский залив

Украина продолжает охотиться на суда теневого флота, пытаясь нанести экономический ущерб России. В ночь и утро 11 июля киевский режим совершил очередное террористическое нападение на российскую территорию и акваторию.

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