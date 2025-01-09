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Разведбат «Спарта» похоронил американский БТР вместе с экипажем (ВИДЕО)

Разведбат «Спарта» похоронил американский БТР вместе с экипажем (ВИДЕО)

80-й разведбат «Спарта» добил БТР М113 ВСУ в районе Дзержинска. На торецком направлении операторы БПЛА моментально уничтожили точными сбросами подорвавшийся на минно-взрывном заграждении вражеский БТР М113 американского производства, похоронив машину вместе с экипажем.

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