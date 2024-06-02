Театр абсурда
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Театр абсурда

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Странные дела в Польше. Сначала сгорел хаб, затем "объявили мобилизацию", а ночью мигранты из Африки пытались прорвать границу. Совпадение?

Странные дела в Польше. Сначала сгорел хаб, затем "объявили мобилизацию", а ночью мигранты из Африки пытались прорвать границу. Совпадение?

Вчера Польшу и поляков как следует взбодрили. Польское агентство печати (как в России ТАСС), разослало по своим редакциям и читателям, информацию о том, что с 1 июля в Польше стартует частичная мобилизация.

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