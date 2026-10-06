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Биолог Слынько объяснила, как осенние посадки ускоряют получение урожая

Биолог Слынько объяснила, как осенние посадки ускоряют получение урожая

Посадки под зиму позволяют раньше получить зелень и молодые корнеплоды. Для этого нужно правильно выбрать культуры и сроки, рассказала биолог Елена Слынько, сообщает RT .

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