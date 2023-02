Из музыкальных новостей 1972 года: дебют Wings в Ноттингемском университете (первое публичное выступление Пола Маккартни за шесть лет), первое выступление Dark Side of the Moon (в The Dome в Брайтоне), Aerosmith подписали контракт с Columbia Records, а Creedence Clearwater Revival был распущен.