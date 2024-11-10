Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил очередную шайбу в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги и тем самым сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 31 гола.
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