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Группировка "Север": силы ПВО сбили 211 дронов ВСУ, летевших в сторону России

Группировка "Север": силы ПВО сбили 211 дронов ВСУ, летевших в сторону России

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Север» за ночь на 10 октября уничтожили 211 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях, летевших в сторону приграничных районов России.

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