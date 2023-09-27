На доме сибиряка, убившего фельдшера, написали слово "Убийца"

Страницы злоумышленника и его соучастника в соцсетях также засыпали оскорблениями В Томской области жители села Иштан, где убили фельдшера, написали слово "Убийца" на доме подозреваемого в преступлении, пишет Mash Siberia.
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