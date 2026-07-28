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SPLETNIK

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92-летний Владимир Познер появился на публике во Франции

92-летний Владимир Познер появился на публике во Франции

Владимир Познер находится во Франции, где он возглавил недельный тур по винным шато региона Бордо. Фотографиями с 92-летним ведущим поделилась в соцсетях организатор поездки Анна Москвитина.

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