Стоит 50 млн, хотели приобрести за 247: у КЖСА предотвратили дорогую покупку

Волонтеры Антикоррупционной службы предотвратили закуп техники, на которую ГКП «Каспий жылу, су арнасы» хотело потратить 247 миллионов тенге, при условии, что рыночная стоимость оборудования почти в пять раз ниже.
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