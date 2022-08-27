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Людмила Самсонова: Невероятно выиграть два титула подряд в США

Людмила Самсонова: Невероятно выиграть два титула подряд в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова (45-е место в рейтинге) рассказала, что победа на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США) помогла ей подготовиться к Открытому чемпионату США, хотя она ожидает, что в Нью-Йорке будут другие условия.

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