Людмила Самсонова: Невероятно выиграть два титула подряд в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова (45-е место в рейтинге) рассказала, что победа на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США) помогла ей подготовиться к Открытому чемпионату США, хотя она ожидает, что в Нью-Йорке будут другие условия.