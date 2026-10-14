Следственный комитет России в третий раз возбудил уголовное дело из-за остановки движения трамваев №1 и №3 в Новочеркасске, которые не работают с 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С израильским пас...
- Вот почему Зеленс...
- Ч В Петербурге запр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым