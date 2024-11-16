Китай призвал Японию поддержать стабильность глобальной торговли

Поддержать стабильность и бесперебойность системы международной торговли призвал Токио председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, 16 ноября сообщает пресс-служба МИД Китая.
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