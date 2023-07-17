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«Большое горе, особенно для матери»: дочь бывшего губернатора Пензенской области проводили в последний путь

«Большое горе, особенно для матери»: дочь бывшего губернатора Пензенской области проводили в последний путь

12 июля в прессе появилась новость о внезапной и скоропостижной смерти Натальи Бочкарёвой. 44-летняя женщина была обнаружена мёртвой у себя в квартире, до этого она жаловалась на своё самочувствие консьержке дома, которая в итоге и забила тревогу.

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